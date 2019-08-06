Наказание за непропуск машин скорой помощи ужесточили в России

6 августа вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медработников, в том числе ужесточение санкций за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополнен новой статьей, в соответствии с которой «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи», если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, может повлечь за собой максимальное наказание до двух лет лишения свободы или до четырех лет соответственно.

Также статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») дополнили новыми квалифицирующими признаками — совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по 115 статье может составить до двух лет заключения, по 119 — до пяти лет лишения свободы.

За воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента, в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) устанавливаются штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, уточняет НСН.

Ужесточаются санкции для водителей, которые не пропустили скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Закон повышает суммы штрафов до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года. Сейчас за это правонарушение штраф составляет 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что это решение успокоит многих любителей не пропускать машины скорой помощи. «Нужно реагировать по факту агрессивного поведения неадекватных водителей. Нужно убрать такие прецеденты в принципе. Это решение я в данном случае поддерживаю с точки зрения решения проблемы», — цитирует эксперта RT.

Он отметил, что данную меру наказания нужно использовать осторожно, чтобы не вызывать возмущения у законопослушных автомобилистов, которые не всегда имеют возможность отреагировать и уступить дорогу.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточающий наказание для автомобилистов, препятствующих проезду машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.