В Госдуме назвали причины ранней смертности мужчин в России

Курение и алкоголь являются одними из основных причин ранней смертности мужчин в России. Об этом заявил представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко.

По его словам, российские мужчины умирают в среднем на 10 лет раньше женщин, средняя продолжительность жизни у представителей сильного пола составляет 55 лет.

Герасименко отметил, что причин для ранней смертности много, в том числе к ним относятся употребление алкоголя и курение. Эти вредные привычки более распространены среди мужского населения.

В зоне риска в большинстве случаев находятся мужчины в возрасте от 40 до 55 лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

В июне в Минздраве констатировали снижение смертности мужчин трудоспособного возраста в РФ. За последние шесть лет этот показатель упал примерно на 18%. При этом уровень потребления спиртного снизился почти в два раза: с 18 литров на душу населения в 2011 году до 9,3 литра в 2018-м.