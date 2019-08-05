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Госслужащие попросили увеличить им командировочные

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках. Письмо (есть в распоряжении «Известий») с просьбой рассмотреть этот вопрос организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

В настоящее время сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. По мнению зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой, в рабочих поездках чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — рассказал «Известиями» председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов.

Он не уточнил, какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, но отметил, что в случае с частными компаниями Налоговый кодекс позволяет не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при рабочих поездках по России.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 августа.

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