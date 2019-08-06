Россиян моложе 25 лет хотят ограничить в получении кредитов

Россиян младше 25 лет хотят ограничить в получении займов. Депутат из Ленинградской области Владимир Петров выступил с обращением, в котором предложил выдавать кредиты людям моложе этого возраста только на образование и покупку жилья.

Депутат считает, что часто деньги занимаются на гаджеты и отдых. В результате сейчас в России более половины молодых людей до 35 лет являются должниками банков.