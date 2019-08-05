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Эксперты допустили рецессию в экономике России в 2019 году

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Специалисты Института экономики роста имени Столыпина, изучившие динамику показателей малого и среднего предпринимательства в России, пришли к выводу, что техническая рецессия в российской экономике может произойти уже в 2019 году.

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«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — цитирует экспертов РБК.

В первом полугодии рост экономики России затронул только государственный сектор и крупные предприятия, считают специалисты. При этом экономическая активность по стране упала, пришли они к выводу после анализа реестра малого и среднего предпринимательства, передает НСН.

«Так, по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году (минус 257,1 тыс. работника), а количество субъектов МСП — на 0,9% год к году (минус 57 тыс. субъектов)», — отметили эксперты.

При этом профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов высказал мнение, что в этом году в российской экономике не будет рецессии. «Но если рецессия начнется в будущем, то это, скорее всего, будет связано с рецессией в мировой экономике, а также с положением дел в экономике США, потому что американцы довольно сильно влияют на то, что в мире происходит», — цитирует его RNS.

В июне министр экономики Максим Орешкин заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, она может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

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