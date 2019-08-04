Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

Французский изобретатель Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей доске.

Запата преодолел 35 км за 24 минуты со скоростью около 140 км/ч. Француз сделал одну остановку на специально подготовленной платформе. В прошлый раз 25 июля именно дозаправка помешала Запате успешно пересечь пролив. Из-за сильной качки платформы пилот упал в воду.