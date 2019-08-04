Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца в Telegram, пишет «РИА Новости».

«Хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта болезнь рак или любая другая, исцеления всем нашим ранам… и конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью», — цитирует канцелярия слова Асмы.

В конце января Асме Асад провели в военном госпитале операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Операция прошла успешно.

Злокачественная опухоль молочной железы у супруги сирийского президента была обнаружена в августе 2018 года. Свой диагноз Асма скрывать не стала и делилась с сирийским народом новостями о ходе лечения.

В октябре прошлого года 43-летняя первая леди опубликовала первые снимки после прохождения курса химиотерапии. Несмотря на лечение, Асма Асад продолжала выполнять различные общественные и представительские функции.