Прямой эфир

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

0
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца в Telegram, пишет «РИА Новости».

«Хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта болезнь рак или любая другая, исцеления всем нашим ранам… и конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью», — цитирует канцелярия слова Асмы.

В конце января Асме Асад провели в военном госпитале операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Операция прошла успешно.

Злокачественная опухоль молочной железы у супруги сирийского президента была обнаружена в августе 2018 года. Свой диагноз Асма скрывать не стала и делилась с сирийским народом новостями о ходе лечения.

В октябре прошлого года 43-летняя первая леди опубликовала первые снимки после прохождения курса химиотерапии. Несмотря на лечение, Асма Асад продолжала выполнять различные общественные и представительские функции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Супруге Башара Асада удалили раковую опухоль
Жена президента Сирии опубликовала первые фото после курса химиотерапии
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017