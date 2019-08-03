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Капитан задержанного в России эстонского судна Roxen вернулся домой

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Фото: fleetmon.com
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Капитан эстонского судна Roxen, задержанного в исключительной экономической зоне России по обвинению в незаконной ловле рыбы, вернулся домой.

Резо Киммель прибыл в таллинский аэропорт вечером в пятницу, отмечает в субботу, 3 августа, газета Postimees. Несколько дней назад суд отменил в отношении него действие подписки о невыезде, но он обязан прибыть в Калининград на судебное разбирательство.

В августе суд рассмотрит административное дело о правонарушении по ст. 8.17 КоАП РФ в отношении владельца судна, допустившего нарушение правил рыболовства.

В мае в ходе осмотра судна пограничники нашли на его борту более 7,5 т незаконно добытой рыбы. Ущерб предварительно оценили в сумму около 50 млн рублей (около €683 371). Судно было задержано, его сопроводили в калининградский морской рыбный порт.

В июле в порту Ейска задержали судно LIZORI, следовавшее под флагом Молдавии. Причиной стали долги перед моряками и плохое техническое состояние судна, рассказал председатель городской организации Российского профсоюза моряков Николай Кенебас.

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