Большой астероид приблизится к Земле в середине августа

Он размером с небоскреб и способен уничтожить целую страну. На Землю летит очередной астероид-убийца. 2006 QQ23 уже 10 августа приблизится к нашей планете почти вплотную. «Вплотную», по меркам астрономов NASA, это около 7,5 млн км. Для сравнения: Луна находится примерно в 20 раз ближе к Земле. На этот раз катастрофы не будет, говорят ученые. Впрочем, эти же ученые буквально неделю назад прозевали другой астероид. 2019 ОК пролетел от нас всего в 73 тыс. км, и заметили его, когда он уже начал удаляться.