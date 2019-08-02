Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

В июне суд признал спортсменов виновными по статье «Хулиганство». Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Суд учел время в СИЗО, Мамаев должен выйти 6 ноября, Кокорин — 7 декабря. Футболистов посадили за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.