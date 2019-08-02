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Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут

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Первый морской туристический маршрут «Паруса Боспора» соединил Крым и Кубань. По словам министра курортов и туризма Крыма, путь открыли как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных туристов. Маршрут создан по результатам парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства», открывшей курортный сезон-2019 на юге России. Продолжительность маршрута пять-восемь дней. Он проходит по некогда античным полисам, а ныне современным курортам. Протяженность маршрута — около 360 км. Путешествие можно начинать как с одной, так и с другой стороны. Маршрут опробовали гости из Германии, Японии, Словении, Австрии и других стран.

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