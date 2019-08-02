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Синоптики рассказали о вероятности потепления до 26 градусов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая погода с температурой до 26 градусов может вернуться в Москву во второй половине августа. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что в первый день августа среднесуточная температура воздуха оказалась на 6–7 градусов ниже нормы.

«К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до +21... +26 градусов», — цитирует сообщение RT.

Ранее в этот же день синоптики рассказали, что в столице 2 августа ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди.

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