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Жители Ростовской области проконтролируют качество благоустройства

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В Ростовской области активным гражданам предлагают фотографировать этапы реализации проектов благоустройства по программе «Комфортная среда», сообщила председатель комитета Заксобрания региона по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

По ее словам, еще есть типовые ошибки, касающиеся архитектурно-планировочных решений и озеленения. Центр компетенции по развитию городской среды выступил с инициативой создания института помощников, которые будут работать на местах. Об этом информирует RostovGazeta.

«Мы предоставим им карту с позициями, которые нам важно видеть в первую очередь: детские спортивные площадки, элементы освещения, малые архитектурные формы, озеленение. Задача этого человека — раз в две недели фотографировать или снимать видео с этих контрольных точек, присылать их нам», — пояснил директор ростовского Центра компетенций Алексей Санин.

Региону требуется 80–100 наблюдателей, которые должны будут начать свою работу в течение ближайшего месяца.

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