Названо самое чистое место для купания в Крыму

Институт РАН назвал лучшее для купания место в Чёрном море. Самая прозрачная вода в Крыму —рядом с мысом Тарханкут. На этом участке течения отличаются — против часовой стрелки.По словам учёных, идеально для купания всё южное побережье Крыма. Самая грязная часть моря находится на побережьях Румынии и Украины.