Владимир Путин поздравил бойцов ВДВ с профессиональным праздником

Верховный главнокомандующий поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Глава России отметил, что служба в ВДВ требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной крылатой пехоты — всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. По словам президента, славные ратные, патриотические традиции, заложенные ветеранами, достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров. Верховный главнокомандующий выразил уверенность, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан.