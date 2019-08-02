В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.

«В большей степени это позиция Трампа и ястребов Пентагона, на этом настаивает Болтон. На этапе своего прихода в Белый дом он уже говорил о невыгодности международных договоров по безопасности, в которые вовлечены США», — цитирует Морозова RT. Он добавил, что администрация действующего президента разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности.

По мнению Морозова, в случае, если американцы также откажутся продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), необходимы будут «совершенно иные переговоры» как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.