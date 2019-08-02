Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив, что на «крылатую пехоту» всегда возлагались самые сложные задачи. По его словам, десантники героически сражались во время Великой Отечественной войны, показывали стойкость в Афганистане, в локальных вооруженных конфликтах. Министр добавил, что более 400 военнослужащих ВДВ удостоены званий Героя СССР и Героя России. Шойгу подчеркнул, что нынешнее поколение десантников достойно продолжает традиции предшественников, и поблагодарил военных за преданную службу, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.