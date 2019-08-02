В Сети появилась новая схема мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей через YouTube. Киберпреступники используют платную рекламу и заказные объявления. В видеороликах обещают выигрыш или бонус за участие в опросе. Чтобы получить призовые, нужно заплатить небольшую комиссию. После перевода залога никакого выигрыша человек не получает. Другая схема: пользователя направляют на копию официального сайта. Человек вводит логин и пароль, данные попадают в руки мошенников.