В Москве пройдет фестиваль современного искусства «Территория»

Британский хореограф и танцовщик Акрам Хан откроет международный фестиваль-школу современного искусства «Территория». Стартовой площадкой выступает московский академический театр К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фестиваль «Территория» пройдёт в Москве 14-й раз. За две недели планируется показ 16 работ из семи стран мира.