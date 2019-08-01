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Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию с 1 сентября. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил в четверг, 1 августа, на селекторном совещании.

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Мера коснется солдат, матросов, сержантов и старшин, которые проходят службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. В эти категории входят первичные воинские должности: дорожник, командир танка, маскировщик, начальник автодрома, начальник бюро пропусков, пулеметчик, снайпер, старший гранатометчик, старший сапер и стрелок.

По словам Шойгу, это делается во исполнение указаний президента России Владимира Путина, чтобы повысить уровень социальной защищенности контрактников младшего состава, сообщает телеканал «Звезда».

С 1 сентября также устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка для водителей категорий С, D и СЕ, уточняет RT.

В планах стоит и увеличение выплаты за наем жилья солдатам, сержантам и прапорщикам. Она будет различаться в зависимости от цен на жилье в регионах, передает «Федеральное агентство новостей».

17 июля зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу по повышению социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. По словам парламентария, это говорит о повышении социального статуса военнослужащих.

5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

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