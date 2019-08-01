У жителей коттеджного поселка в Ульяновске отбирают дома в счет долга компании

В Ульяновске компания погасила свои долги домами, но не пустыми, а с жильцами. Люди арендовали землю в поселке «Искра полис» много лет. Жильцы платили товариществу, а оно уже городу за аренду земли. Проблемой это стало, когда компанию внезапно признали банкротом. Председатель товарищества думал недолго и просто отдал долг заселенными домами. Суду товарищество задолжало 15 млн рублей. Деньги предложили выплатить владельцам домов, они обратились в прокуратуру. Если судьи встанут на сторону ТИЗа, коттеджи могут пустить с молотка, не дожидаясь новых разбирательств.