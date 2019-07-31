ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ФСБ России совместно с МВД задержала двух сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, готовивших диверсию на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан. У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных устройств. Кроме того, по данным ФСБ, мужчины причастны к вербовке жителей и пропаганде терроризма.