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Жизненная цель: ПЗРК оснащают элементами дополненной реальности

Уникальные переносные зенитные комплексы «Верба» замкнули в единую сеть
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российские войска защитят от ударов с воздуха «виртуальные» средства ПВО. Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» получил уникальную систему прицеливания с элементами дополненной реальности, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Теперь ПЗРК может сбивать самолеты, вертолеты и ракеты, даже если объекты еще не вошли в поле зрения стрелка-зенитчика. Также это дает возможность объединить все расчеты зенитного комплекса в единую боевую сеть, управляемую в режиме реального времени. Первые партии ПЗРК с новой системой прицеливания уже направлены в войска.

Поставки бригадного комплекта обновленных «Верб», которые заменят комплексы семейства «Игла», завершатся нынешним летом, уточнили собеседники «Известий» в военном ведомстве.

Невидимы и опасны

Оснащенные ЗРК боевые подразделения — последний рубеж противовоздушной обороны. Их задача — уничтожать цели, которые прорвались сквозь заслоны дальнобойных С-300 и С-400, а также ракетных комплексов среднего и малого радиуса действия семейств «Бук» и «Тор». Преодолеть первые эшелоны ПВО проще всего беспилотникам и ракетам, особенно при массированной атаке. Однако «Верба» способна легко справиться с этими целями. Она за секунды переводится в боевое положение и захватывает объект. Оператору достаточно дождаться соответствующего сигнала и произвести пуск.

При этом саму цель благодаря новой системе прицеливания стрелок-зенитчик может даже не видеть. Информация поступает от портативной радиолокационной станции, которая вошла в состав батареи ПЗРК. Мобильная система «Гармонь» способна засекать воздушные объекты на расстоянии 40 км. Кроме того, батарея бойцов с ПЗРК может подключиться к сети более мощных комплексов ПВО и получать данные от их средств обнаружения.

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Информация о воздушной обстановке и назначенной цели отобразится на экране прицельного приспособления благодаря применению технологии дополненной реальности. Более того, от системы управления и РЛС, стоящих на вооружении батареи, стрелок-зенитчик получает данные о приближающемся объекте еще до того, как он вошел в зону поражения.

Как рассказал «Известиям» командир одного из зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов, преимущество переносных комплексов не только в маневренности, но и в том, что бойца с ПЗРК очень трудно обнаружить радиоэлектронными средствами. И это дает большие тактические возможности — например, для организации засады в тылу противника.

Быстрее, выше, точнее

ПЗРК «Верба» в отличие от комплексов предыдущих поколений был разработан и испытан уже в постсоветское время и в 2015-м официально принят на вооружение. Его главное достоинство — уникальная трехспектральная головка самонаведения, которая видит цели в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Такая ракета на подлете способна отличить самолет или вертолет от тепловой ловушки и выбрать верную цель. Благодаря новым технологиям увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и снижен расход ракет для поражения одного объекта. По оценкам специалистов, новый комплекс в полтора-два раза эффективнее ПЗРК «Игла». При этом его возможности до сих пор не раскрыты в полной мере.

Новая система управления объединяет все «Вербы» подразделения в единый контур. Каждый боец может видеть на экране местоположение цели и ее параметры. Командир взвода или батареи способен со своего рабочего места распределять цели между расчетами, создавать массированный или сосредоточенный огонь, а также ставить «зенитные ловушки» в режиме реального времени. Для этого у офицера есть переносной модуль управления, который помещается в специальный ранец, а при необходимости раскладывается в полноценное рабочее место.

Кроме того, подразделения, оснащаемые «Вербами», начали получать машину управления командира взвода и боевую машину отделения стрелков-зенитчиков. Последняя способна вести разведку целей и обстреливать их самонаводящимися ракетами.

Ракетная угроза

ПЗРК «Игла» надо было давно менять на более новые системы, считает бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Мобильные ЗРК играют важную роль на поле боя, — рассказал «Известиям» Айтеч Бижев. — Они не позволяют вертолетам и фронтовой авиации противника «утюжить» передовые позиции и прикрывают важные войсковые объекты в тактической глубине. Во многом от них зависят успех подразделений в обороне и в атаке, а также действия десантников, которые работают глубоко в тылу противника и не могут рассчитывать на помощь войсковой ПВО. Включение расчетов с новыми ПЗРК в единую информационную систему позволит грамотно выбирать самые важные цели, уничтожив которые, можно легко сорвать массированную атаку с воздуха.

Первый ПЗРК — «Стрела-2» — армия получила в 1968 году. Уже через год новое оружие прошло боевое крещение. В ходе «Войны на истощение» 19 августа 1969-го египтяне сбили с помощью него израильский штурмовик А-4 Skyhawk недалеко от города Суэц. Это был первый случай результативного применения переносной системы ПВО в истории. В Афганистане американские «Стингеры» создали немало проблем советской авиации. Только в 1986 году из них было сбито более 20 самолетов и вертолетов.

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