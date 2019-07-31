Площадь лесных пожаров в России продолжает расти

В Красноярском крае горит свыше 1 млн га тайги. На помощь прибыли спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Более 100 человек и 15 спецмашин выдвинулись в Богучанский район. Площадь пожаров в Иркутской области превысила 700 тыс. га. В Бурятии и Забайкалье огнем охвачена территория в 50 тыс. га. В Якутии пламя завоевало 1,1 млн га леса. Режим ЧС действует в пяти регионах России. Самая сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха. В 47 субъектах сохраняется особый противопожарный режим.