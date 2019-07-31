Прямой эфир

Площадь лесных пожаров в России продолжает расти

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае горит свыше 1 млн га тайги. На помощь прибыли спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Более 100 человек и 15 спецмашин выдвинулись в Богучанский район. Площадь пожаров в Иркутской области превысила 700 тыс. га. В Бурятии и Забайкалье огнем охвачена территория в 50 тыс. га. В Якутии пламя завоевало 1,1 млн га леса. Режим ЧС действует в пяти регионах России. Самая сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха. В 47 субъектах сохраняется особый противопожарный режим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017