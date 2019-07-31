В «Роскачестве» дали советы по выбору детского стирального порошка

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории. По их словам, в первую очередь надо обращать внимание на обозначение возраста на этикетке.

Так, если уточнение «0+» или «для детей грудного возраста» отсутствует, то такой порошок можно использовать только для детей с 3–6 лет или старше. В составе безопасного для маленьких детей порошка должны содержаться поверхностно-активные вещества (ПАВ), перекисные отбеливатели, энзимы, а также фосфаты или фосфонаты, отмечает «РИА Новости».

По словам специалистов, часто производители вводят покупателей в заблуждение, нанося на упаковки надписи «гипоаллергенный состав» (на самом деле все составы должны быть гипоаллергенны), «на основе биоразлагаемых ПАВ» (биоразлагаемость обязательна для всех ПАВ) и другие. Эксперты призывают игнорировать недобросовестные маркетинговые ходы. Также потребителям напомнили, что стиральные порошки содержат энзимы, которые имеют срок годности, поэтому к моющим средствам с неограниченным сроком годности стоит относиться настороженно.

18 июля в «Роскачестве» признали торговую марку «Ушастый нянь» лучшей среди детских стиральных порошков.