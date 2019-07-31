Волонтеры сохраняют старейшие архитектурные памятники в Костроме

Волонтеры из России, США и Франции примут участие в работах по сохранению старейших памятников архитектурно-этнографического и ландшафтного музея заповедника «Костромская слобода». Добровольцы под руководством специалистов переносят деревянную избу. Здание скоро отреставрируют и превратят в дом травника.



Здесь будут рассказывать о том, как лечили в XIX веке. Около него появится небольшой аптекарский огород, где будут высажены травы, которые использовались в лечении не только крестьянами, но зачастую даже и дворянами. Все работы — как с настоящим памятником архитектуры. Обмерили, разметили, заложили фундамент — используется только ручной труд. Плечом к плечу добровольцы проработают в Костроме до 7 августа.