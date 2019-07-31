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Власти США позволили эксгумировать останки легендарного гангстера

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Фото: youtube.com
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Власти американского штата Индиана разрешили провести эксгумацию останков знаменитого гангстера Джона Диллинджера, которые покоятся на кладбище Crown Hill в Индианаполисе. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила газета Indianapolis Star.

По информации издания, запрос в департамент здравоохранения штата ранее подал племянник Диллинджера Майкл Томпсон. Процедура должна быть проведена до 16 сентября, при этом причины и основания для нее не уточняются.

Сообщается, что провести эксгумацию будет достаточно сложно, так как родственники гангстера, опасаясь, что его останки могут быть похищены, положили на гроб Диллинджера 2,5 т бетона, которые при проведении процедуры придется поднять.

Джон Диллинджер известен тем, что вместе с пособниками ограбил более 20 банков и четыре полицейских отделения на Среднем Западе. Он дважды совершал побег из тюрьмы. 22 июля 1934 года был застрелен агентами ФБР в Чикаго. Его образ послужил основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая ленту «Джонни Д.» 2009 года с Джонни Деппом.

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