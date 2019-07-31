В Смоленской области острая нехватка сотрудников и машин скорой помощи

Сотрудники скорой в Гагарине Смоленской области бьют тревогу. Машины сломаны, зарплаты сокращены, униформы нет. Город, район и часть области обслуживают всего две бригады. В каждой — один фельдшер, хотя по правилам медики должны работать в паре.

«Мы привыкли в одни руки работать. Но пусть наш труд оценят достойно. И пусть хотя бы будет еще третья бригада. Просто раз помогли, я уехала, кто-то тут остался. Я еду потом после вызова на этот вызов, там кричат, ругаются. Я понимаю больных, поставить себя надо на их место. Но я, извините, боюсь идти на вызов. И были случаи, что нас не только оскорбляли, но и избивали», — рассказала фельдшер отделения скорой помощи Любовь Лапшина.

Пациенты ждут помощи часами, а если бригады за городом — не дождутся. Более того, медики каждый день рискуют не доехать до больных: машинам нужен ремонт.

«Самое важное для техники — это рулевое и прочие механизмы, у нас они изношены полностью. Везешь с инсультом человека, может машина сломаться в дороге, не доехать», — отметил водитель машины скорой помощи Александр Давыдов.

По словам водителей, служебные авто они ремонтируют сами. В парке две новые машины, остальные работают без обслуживания более пяти лет.

«Придешь, а там в гараже воды по колено, я не могу залезть, серьезно, в машину. Прошу, чтобы выгнали машину или разуваюсь и босиком выгоняю ее. Вот такая подготовка. Мне ни помыть негде, даже вот больного везешь (ножевое ранение), кровь на руку попадет, мне смыть негде даже, шланга воды нет, мойки даже нет», — добавил водитель машины скорой помощи Сергей Еременко.

У водителей одна униформа на двоих, а у медсестер в отделениях стационара — сшитая своими руками. Денег нет и на заработную плату сотрудникам. Сотрудники Гагаринской районной больницы не раз жаловались главному врачу и надеются на решение проблем.