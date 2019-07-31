Воздушный жар: как в Шамбли пытались побить мировой рекорд

Во французском Шамбли, на бывшей военной базе НАТО, с 26 июля по 4 августа проходит крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров. Он проводится раз в два года во второй половине лета и собирает воздухоплавателей из десятков стран мира
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фестиваль был основан в 1989 году в память об одном из пионеров авиации — Жан-Франсуа Пилатре де Розье, который первым совершил полет на воздушном шаре в 1783 году. В 1785 году при перелете через Ла-Манш воздушный шар загорелся и Пилатр де Розье погиб
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
В программу праздника входят соревнования монгольфьеров, встречи, семинары, выставки
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
В фестивале принимают участие более 2,5 тыс. пилотов
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Запуски воздушных шаров проходят два раза в день — в 6:30 и 18:30
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Центральное событие фестиваля называется Great Line — это одновременный взлет нескольких сотен воздушных шаров
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
В этом году воздухоплаватели решили побить рекорд 2017 года, когда за час в небо поднялись 456 воздушных шаров
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
29 июля в рамках Great Line в течение часа собирались стартовать 500 шаров
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Однако побить рекорд 2017 года не удалось
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
«Мы не побили свой собственный рекорд, — сообщил организатор фестиваля, праправнук пионера воздухоплавания Филипп Бюрон-Пилатр. — Однако этот утренний полет был на редкость великолепным, небо еще никогда не было таким синим...»
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