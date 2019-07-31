Прошедшие в Киеве торжества по случаю дня Крещения Руси показали, что религиозная политика предыдущей украинской власти оказалась антицерковной и малоэффективной. Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная при участии экс-президента Петра Порошенко, не имеет поддержки у большинства населения страны. А вот каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), несмотря на открытые дискриминационные действия властей, смогла сохранить свои позиции, оставаясь наиболее многочисленной конфессией Украины.

В праздничные дни в Киеве состоялось три крестных хода, организованные УПЦ МП (в субботу 27 июля), а также ПЦУ и отколовшимся от нее «патриархом» Филаретом (в воскресенье 28 июля). Крестный ход, помимо сугубо религиозного смысла, служит еще и социологическим маркером оценки численности верующих конкретной конфессии. Оказалось, что на приглашения главы ПЦУ «митрополита» Епифания принять участие в крестном шествии откликнулись около 15 тыс. человек. К Филарету во Владимирский собор пришли не более 500 человек. На таком фоне число участников крестного хода УПЦ МП представляется более чем внушительным — около 300 тыс. Даже с учетом погрешностей в подобного рода подсчетах очевидно, что подавляющее большинство православных украинцев поддерживают каноническую церковь. А ПЦУ, несмотря на громкие заявления Епифания о достигнутом единстве «украинской церкви», остается маргинальной и непризнанной организацией на конфессиональной карте Украины.

В 2019 году, пожалуй, впервые в постмайданной Украине представители высшей государственной власти не принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю дня Крещения Руси. Президент Владимир Зеленский ограничился поздравлением в своем Twitter, призвав «предстоятелей церквей к диалогу». Эта дежурная фраза, как представляется, может означать то, что церковная проблема в данный момент не в приоритете у новой власти.

Отсутствие прежней поддержки со стороны государства стало серьезной проблемой для новой «церкви», поскольку этот момент во многом — залог дальнейшей жизнеспособности ПЦУ, что осознают в команде Епифания. Поэтому в условиях неопределенности они прибегают к «серым» методам привлечения на свою сторону сторонников как среди населения, так и других поместных церквей. Так, накануне праздничной даты ПЦУ объявила о том, что в Киев из Константинополя будут доставлены мощи святого апостола Андрея Первозванного, очевидно, рассчитывая на то, что привоз святыни поможет собрать большее число людей на воскресный крестный ход. Но, как видим, не сработало.

В день праздника, после крестного хода Епифаний заявил о фактическом признании ПЦУ Элладской православной церковью, указав на то, что в богослужении в Михайловском монастыре принял участие архиерей этой церкви. Действительно, в литургии ПЦУ участвовал митрополит Ланкадский Иоанн. Однако его визит носил частный характер, о чем уже сообщили грекоязычные СМИ. Во-вторых, митрополия Ланкады, Литии и Редины находится в северной Греции, которая формально является юрисдикцией Константинопольского патриархата. Вероятно, участие этого архиерея в мероприятиях украинских раскольников было «простимулировано» Фанаром и не может рассматриваться как признание ПЦУ Элладской церковью.

Еще одна попытка раскольников добиться легализации в православном мире была предпринята 27 июля. Синод ПЦУ постановил создать отдельную церковно-административную единицу, викариат, для румыноязычных общин с непосредственным их подчинением предстоятелю ПЦУ. Раскольники, как думается, преследуют несколько целей. Предлагая новые условия для сохранения национальной идентичности румыноязычным приходам Северной Буковины, которых в составе УПЦ МП насчитывается около 130, Епифаний рассчитывает тем самым сподвигнуть их к переходу в ПЦУ.

Одновременно такой шаг направлен на то, чтобы добиться симпатий со стороны румынской стороны. Там есть силы, заинтересованные в том, чтобы распространить юрисдикцию Румынского патриархата на церковные общины, расположенные на территории других поместных церквей. По сути, речь идёт о тонкой игре на национальных чувствах румын.

Названные попытки добиться легализации ПЦУ лишний раз подчеркивают ее неканонический характер. Не имея законных оснований получить признание автокефальных структур украинские раскольники ищут «черные входы» в семейство православных церквей.

Синод ПЦУ также обвинил Россию в якобы нарушении прав своих общин в Крыму и призвал международное сообщество ужесточить санкции в отношении РФ. Это уже открытое политиканство со стороны Епифания.

Подобные призывы можно рассматривать в качестве сигнала команде Владимира Зеленского смотреть на церковный вопрос в общем антироссийском ключе внешнеполитического курса Киева. Кроме того, при всей своей неправдоподобности такие заявления дают основания для Вашингтона вменять России в вину нарушение религиозных свобод, что видно на примере отчетов различных правозащитных организаций, действующих под началом Государственного департамента США. Собственно, Штаты остаются той силой, которая заинтересована в усилении позиций ПЦУ и, очевидно, продолжат использовать церковный раскол на Украине в геополитическом противостоянии с РФ.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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