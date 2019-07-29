Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 29 июля, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш).

Отмечается, что не сгоревшие в плотных слоях атмосферы части корабля погрузились в воды океана ориентировочно в 17:30 мск. От МКС он отстыковался в 13:33 мск.

Его место на станции займет корабль «Прогресс МС-12», запуск которого намечен на 31 июля. «Прогресс МС-11» доставил на станцию около 2 т грузов 4 апреля.

«Прогресс» — серия транспортных беспилотных грузовых космических кораблей (ТГК), выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз». Они доставляют на МКС множество грузов, в том числе медикаменты, продукты и научное оборудование.