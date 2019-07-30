Банковская система и финансовая отрасль в целом сейчас переживают цифровую трансформацию. Эти технологии не просто вошли в нашу жизнь, но и существенно изменили модели взаимодействия потребителей с поставщиками финансовых услуг, сами услуги и инфраструктуру. Уже сейчас отрасль меняется не только на бумаге или на уровне молодых визионеров-стартаперов, но и в крупнейших корпорациях. Это говорит о том, что банки не просто меняют движок, они преображаются в универсального игрока в максимально широкой линейке рынков.

Одна из наиболее прорывных технологий для финансовой сферы, наряду с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, облачными вычислениями и биометрией, — открытые API (открытые программные интерфейсы). Технически они представляют набор инструментов для взаимодействия между компьютерными системами и приложениями. На практике Open API в финансовом секторе — это предоставление банковских данных, технологий, функций для пользователя в режиме реального времени. Для потребителей это означает более эффективные способы совершать трансакции, хранить и инвестировать свои денежные средства. В целом реализация новой технологии поможет создать прозрачную финансовую среду с продвинутым уровнем конкуренции, где будут создаваться качественно новые технологичные продукты и сервисы для населения и бизнеса.

Открытые API лежат в основе концепции открытого банкинга, которая была впервые публично выдвинута в 2010 году в Германии (Open Bank Project) и получила развитие в 2015 году в Великобритании (Open Banking Standard). С тех пор инициативы в этой области появились во многих странах, в том числе в России, где вопросы реализации открытых API прорабатываются на площадке Ассоциации ФинТех при содействии регулятора и ключевых игроков отрасли.

Внедрение открытых API по-своему выгодно каждой стороне финансового рынка. За счет доступа к данным других организаций банки и страховые компании смогут расширить каналы продвижения своих услуг, наладить кросс-отраслевое партнерство и увеличить клиентскую базу, а финтех-компании получат возможность создавать высококачественные инновационные продукты при сниженных затратах. Эта технология способствует появлению новых игроков и росту конкуренции, что, в свою очередь, ведет к повышению качества и доступности финансовых услуг для клиентов.

Инициативы, касающиеся внедрения открытых API, поддерживаются во многих странах мира, но активнее всего в данный момент в Великобритании и государствах — членах ЕС. Наиболее проактивную позицию занимают регуляторные органы Великобритании и Германии, хотя потребители там пока проявляют осторожность в желании делиться своими данными. Тем не менее Британия занимает первое место в индексе, тогда как, например, США — четвертое, несмотря на позитивное отношение американцев к концепции открытого банкинга.

Специалисты Ассоциации ФинТех вместе с участниками уже определили функциональность порядка 200 открытых API и сейчас работают над отраслевыми стандартами, в том числе над требованиями к информационной безопасности. Международные требования также учитываются, чтобы в дальнейшем привлечь к сотрудничеству зарубежные компании. Процесс стандартизации затронет разные типы API: коммерческие (информационные, продуктовые, сервисные), регуляторные и инфраструктурные. Сейчас некоторые российские компании уже опубликовали партнерские открытые интерфейсы, но пока у нас нет единой системы и стандартов работы с ними. Чем скорее они появятся, тем больше шансов будет у нашей страны стать одним из лидеров рынка финансовых инноваций.

Автор — управляющий директор Ассоциации ФинТех

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