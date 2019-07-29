Многодетным семьям помогут собрать детей в школу в Ульяновской области

В Ульяновской области проходит акция, в рамках которой многодетным и малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Сергея Морозова.

Помощь в приобретении вещей и канцтоваров к школе требуется почти 20 тыс. детей. На текущий момент выдано почти 4 тыс. комплектов школьной формы, а также 1,4 тыс. комплектов спортивной формы. Также будущим школьникам выдали 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров. Об этом сообщает 1ul.ru.

Благотворительная акция уже завершена в Инзенском, Кузоватовском, Майнском, Николаевском, Павловском и Цильнинском районах. В остальных районах и городах охвачено порядка 70% детей.

Акция продлится до конца лета. Семьи, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в отделение социальной защиты населения по месту проживания.