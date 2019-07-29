Прямой эфир

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области проходит акция, в рамках которой многодетным и малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Сергея Морозова.

Помощь в приобретении вещей и канцтоваров к школе требуется почти 20 тыс. детей. На текущий момент выдано почти 4 тыс. комплектов школьной формы, а также 1,4 тыс. комплектов спортивной формы. Также будущим школьникам выдали 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров. Об этом сообщает 1ul.ru.

Благотворительная акция уже завершена в Инзенском, Кузоватовском, Майнском, Николаевском, Павловском и Цильнинском районах. В остальных районах и городах охвачено порядка 70% детей.

Акция продлится до конца лета. Семьи, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в отделение социальной защиты населения по месту проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Транспортный налог уменьшат для многодетных семей Брянской области
Дороги проведут из Южно-Сахалинска к участкам многодетных семей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017