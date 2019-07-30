В рамках нацпроекта «Цифровая Экономика» правительство предложило две программы поддержки российских софтверных разработчиков. Планируется субсидировать ставки по кредитам и выделять гранты на создание офисного ПО и средств информационной безопасности. Разберемся, для кого это важно, и будут ли данные меры эффективны.

В конце 2018 года стартовал нацпроект «Цифровая Экономика». Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал выделение 1,6 трлн рублей на создание условий для внедрения современных технологий во всех отраслях. Средства пойдут на шесть направлений, в том числе 450 млрд рублей на создание российских сквозных цифровых технологий и их экспорт, а также 30 млрд рублей на решения в области информационной безопасности.

К лету этого года правительство сформировало два постановления, которые определяют способы поддержки разработчиков сквозных технологий, в том числе больших данных, искусственного интеллекта и квантовых технологий. Речь идет о субсидировании ставок кредитных договоров, а также о создании фондов для поддержки разработчиков офисного ПО и средств информационной безопасности. В первом случае на всю программу выделяется 12,5 млрд рублей, во втором — планируется направить почти 15 млрд рублей в виде грантов, в объеме до 500 млн рублей на один проект.

Звучит привлекательно, но насколько это много? В среднем в российских софтверных компаниях трудится не менее 200 человек. На создание продукта, который смог бы конкурировать с лучшими западными программами, требуется от трех до пяти лет разработки. То есть от 600 до 1000 человеко-лет. Максимальная сумма одного гранта — 500 млн рублей, что в пересчете на среднюю зарплату разработчика в размере 125 тыс. рублей в месяц учетом будущих налогов и взносов, составляет приблизительно 200 человеко-лет.

Говоря о субсидировании, отметим, что государство готово финансировать от 1% до 5% ставки кредитного договора с максимальным сроком действия до шести лет и объемом до 1,5 млрд рублей. Казалось бы, государственная субсидия на кредит — отличная история. Вот только для производителя ПО размер процентной ставки по кредиту, важен, но не имеет определяющего значения. Для традиционного бизнеса дополнительные 2–3% или даже 5% кредитной ставки довольно критичны. А для высокомаржинального бизнеса софтверных компаний — вторичны. Гораздо важнее само наличие кредита, нежели льгота по проценту к нему. Во-вторых, при принятии решения кому выделять субсидию, государство будет выступать в несвойственной для себя роли венчурного инвестора, который нацелен на 100% успех и гарантированный возврат своих инвестиций. Причем, контролировать разработчиков будут Счетная палата, прокуратура и прочие госорганы.

Основные расходы IT-компаний и разработчиков программных продуктов — это зарплаты, под которые сложно получить банковский кредит. В среднем по рынку на долю таких затрат приходится около 70% общих расходов.

Финансировать подобных заемщиков банки не любят. Для них — это удвоение расходов, так как выдавая кредит, им необходимо резервировать такую же сумму. Если это делать по льготным ставкам, такой бизнес для банка перестает быть привлекательным.

Софт — это высший уровень взаимодействия человека и техники. Развивать собственную разработку ПО невероятно важно для любой страны, претендующей на глобальное лидерство. Ни один станок, производственная линия или даже электростанция не работают без управляющей программы — важно быть уверенным в том, что она работает правильно и не подведет во время очередного витка геополитической напряженности.

Государство хорошо справляется со своей основной функцией заказчика, именно ее и надо усиливать, централизовать и регулировать. Только формирование спроса может стать реальной поддержкой для всего IT-рынка. Например, было бы хорошо, если правительство предложило план закупок отечественного софта, подготовило бюджет, приняло меры по запрету закупок иностранных аналогов и, самое главное — четко этому плану следовало. Под такие гарантии венчурные инвесторы придут самостоятельно, и не с просьбой о субсидии, а с собственными средствами. Подобные меры сделают индустрию и создаваемые продукты конкурентоспособными не только в России, но и на международном уровне, увеличат экспорт отечественного ПО, а не услуг по созданию чужого кода.

История последних 30–40 лет показывает, что правительства США и Китая смогли обеспечить стабильный заказ на создание нужных государству программных решений. Это привело к значительному росту собственных компаний-разработчиков и их последующей гегемонии на международном рынке. Что важно, американцы на государственном уровне не закупают китайский софт, китайцы — американский.

России необходимо развивать всю экосистему импортонезависимых IT-решений. Мы не сможем полностью скопировать иностранный опыт, но базовый подход к сохранению цифрового суверенитета — обязаны.

Автор — IT-эксперт

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