Липецкая область получит еще 44 млрд рублей на программу по жилью
Липецкой области перечислят дополнительные 44,3 млрд рублей на финансирование адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Решение принял Фонд содействия реформированию ЖКХ.
В ближайшее время деньги поступят в областной бюджет. По словам врио губернатора Игоря Артамонова, это будет уже второй транш в 2019 году. Первые 97 млн рублей были перечислены в апреле и пошли на покупку 49 квартир для жителей Липецка.
Всего же на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», а также федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Липецкая область до 2020 года направит 343,3 млн рублей.
Это позволит расселить в ближайшие два года 26 домов в шести городах региона и улучшить жилищные условия 264 семьям, отмечает ИА «Абирег».
В апреле сообщалось, что власти Липецкой области направят на реализацию нацпроекта «Культура» около 580 млн рублей до 2024 года. В основном деньги пойдут на оснащение новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами всех детских музыкальных и художественных школ, а также школ искусств.