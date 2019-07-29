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Липецкая область получит еще 44 млрд рублей на программу по жилью

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Липецкой области перечислят дополнительные 44,3 млрд рублей на финансирование адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Решение принял Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В ближайшее время деньги поступят в областной бюджет. По словам врио губернатора Игоря Артамонова, это будет уже второй транш в 2019 году. Первые 97 млн рублей были перечислены в апреле и пошли на покупку 49 квартир для жителей Липецка.

Всего же на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», а также федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Липецкая область до 2020 года направит 343,3 млн рублей.

Это позволит расселить в ближайшие два года 26 домов в шести городах региона и улучшить жилищные условия 264 семьям, отмечает ИА «Абирег».

В апреле сообщалось, что власти Липецкой области направят на реализацию нацпроекта «Культура» около 580 млн рублей до 2024 года. В основном деньги пойдут на оснащение новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами всех детских музыкальных и художественных школ, а также школ искусств.

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