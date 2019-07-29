На пляже в Туле запретили купание из-за состава воды

Роспотребнадзор приостановил разрешение на купание на одном из пляжей в Туле. Причиной стали результаты лабораторных исследований проб воды.

Специалисты провели мониторинг зон отдыха в городе. Всего было отобрано порядка 322 проб воды из водоемов, а также более 150 проб песка. В ходе исследований проверялись санитарно-химические, паразитологические и микробиологические показатели, сообщают «Тульские известия».

По результатам анализов было приостановлено разрешение на купание в зоне отдыха «Золотой петушок», так как там качество воды не соответствовало нормативам. На берегу выставлены предупреждающие аншлаги. Все пробы песка на водоемах Тулы соответствуют норме.