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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Петербурге

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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Санкт-Петербурге. Зрители увидели исторические и самые современные боевые корабли.

Парад принимали президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым.

Финалом торжеств в Санкт-Петербурге стал грандиозный салют. Небо над Северной столицей раскрасилось 2 тыс. фейерверков.

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