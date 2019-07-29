Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Петербурге
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Санкт-Петербурге. Зрители увидели исторические и самые современные боевые корабли.
Парад принимали президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым.
Финалом торжеств в Санкт-Петербурге стал грандиозный салют. Небо над Северной столицей раскрасилось 2 тыс. фейерверков.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Санкт-Петербурге. Зрители увидели исторические и самые современные боевые корабли.
Парад принимали президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым.
Финалом торжеств в Санкт-Петербурге стал грандиозный салют. Небо над Северной столицей раскрасилось 2 тыс. фейерверков.