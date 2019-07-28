14 человек погибли в Мьянме из-за оползня на месторождении нефрита

Как минимум 14 человек погибли в результате крупного оползня на месторождении нефрита в Мьянме. Среди погибших есть полицейский, сообщает Reuters в воскресенье, 28 июля.

По данным агентства, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, среди них — два сотрудника правоохранительных органов. Шансы найти их живыми довольно малы, полагают спасатели.

Из-под завалов удалось вытащить двух человек, их доставили в больницу.

Ранее руководство Мьянмы распорядилось прекратить добычу на месторождениях в штате Качин в сезон муссонных дождей (с мая по октябрь). Местные жители не прислушались к предупреждению и продолжают добывать нефрит, несмотря на то что месторождения охраняет полиция.

25 июля мощный оползень произошел в Сочи. В результате происшествия обрушилась часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга–Сочи.