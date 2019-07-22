В России ужесточат правила провоза фруктов и цветов через границу

В России изменятся правила провоза фруктов и цветов через границу. В чемодан нельзя будет упаковать более трёх букетов и 5 кг продуктов. Ограничения вступают в силу с 19 августа. В списке продукции с фитосанитарным риском и редкие виды, и обычные фрукты. В одном букете не может быть больше 15 цветков и листьев. Запрет также действует для рождественских ёлок и веток хвойных деревьев.