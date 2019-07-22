В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан. Об этом в понедельник, 22 июля, пишет «РИА Новости».

«Подтверждаем информацию о задержке рейса в аэропорту Антальи. По информации, полученной от туристической компании Anex tour, пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик. Мы ожидаем технического решения данной ситуации. На неисправном самолете желания лететь у пассажиров нет», — сказали в дипломатической миссии.

Ранее в понедельник директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс в Анталью по техническим причинам, его вылет на другом самолете запланирован на 19:00 мск.

По данным СМИ, в связи с этим около 500 российских туристов из Антальи не могут вылететь в Москву.

28 июня в аэропорту Антальи застряло более 300 российских туристов из-за задержки вылета. Рейс авиакомпании iFly в Москву отложили как минимум на девять часов.