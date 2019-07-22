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Парк стоимостью 23 млн рублей построят в Краснодарском крае

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Фото: dvnak.ru
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В станице Марьянской Краснодарского края планируют построить новый парк стоимостью 23 млн рублей. Об этом стало известно в рамках встречи главы региона Вениамина Кондратьева с жительницей станицы. Женщина обратилась с просьбой оказать содействие в обустройстве парка.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, под парк отведена территория в 0,5 га. Здесь планируется провести озеленительные работы, установить спортивные и детские площадки, а также организовать зоны отдыха. На реализацию проекта направят 22,7 млн рублей.

Парк в станице создадут в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Строительство будет находиться на личном контроле главы региона.

«Мы должны строить не безликое жилье, а прежде всего комфортное. Параллельно со строительством должны создаваться общественные пространства, места отдыха, многофункциональные спортивные площадки, куда сегодня буквально слетается молодежь», — приводят слова губернатора «Кубанские новости».

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае планируют разработать схемы озеленения всех городов и районов региона.

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