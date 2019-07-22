ФК «Урал» заинтересовался защитником ЦСКА Черновым

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» заинтересовался защитником столичного ЦСКА Никитой Черновым. Об том 22 июля пишет «Чемпионат».

По данным издания, ЦСКА выгоден вариант с продажей 23-летнего игрока, однако пока клубы не договорились о сумме трансфера. Информацию о переговорах подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Мы бы хотели видеть Чернова в «Урале». Ведем переговоры с ЦСКА, но пока не договорились. Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Никита Чернов в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 11 матчей, где получил пять желтых карточек. Футболист является воспитанником ЦСКА, чьи цвета защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 выступал за «Балтику» на правах аренды, а сезон-2017/18 провел в «Урале».

16 июля сообщалось, что ФК ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера» Джордже Пушкашем.