Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя на русском

В Москве прошёл концерт группы Metallica в рамках турне WorldWired. Последний раз группа приезжала в Россию четыре года назад. В финале своего выступления Metallica сыграла «Группу крови» . Музыканты, правда, воспользовались шпаргалкой. Песню исполнили не одни - подпевал весь стадион.