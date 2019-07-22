«Кванториум 63» откроет Детскую академию наук в Самарской области

В Самарской области специалисты регионального детского технопарка «Кварнториум» откроют Детскую академию наук. Мероприятие пройдет в рамках программы Молодежного форума Приволжского федерального округа iВолга-2019, который пройдет на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля.

Детская академия наук призвана привлечь школьников к комплексному решению проблем развития региона. Проект реализован по инициативе Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества при поддержке министерства образования и науки региона, пишет НИА «Самара».

Экспертами Детской академии наук выступят представители регионального Научно-образовательного центра и вузов Самарской области.

Молодежный форум iВолга является одним из самых популярных и посещаемых в России. С 23 по 31 июля на площадке соберутся представители 14 регионов ПФО и других субъектов РФ, а также молодежь из стран СНГ.