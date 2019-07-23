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Парк русского периода: руины «маленькой России» в Японии

Тематический парк Ниигата заброшен уже 15 лет
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Тематический парк «Русская деревня» в японской префектуре Ниигата открылся в 1993 году. Популярностью, однако, он не пользовался и в 2004 году навсегда закрыл свои двери. Здания и аттракционы медленно разрушались, сегодня на месте парка практически руины. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Парк создавался в целях укрепления культурных связей между Россией и Японией
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Одна из главных достопримечательностей парка — точная копия церкви Рождества Христова в Суздале
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
У входа в парк посетителей встречала приветственная надпись на русском и японском и веселые матрешки (кстати, их завезли в Россию в XIX веке именно из Японии)
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Образ Спасителя под куполом уцелел по сей день
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Судя по карте, парк включал в себя отель, рестораны, сувенирные лавки, аттракционы и даже поле для гольфа
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Руины гостиницы, несколько раз горевшей после закрытия парка
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Разбросанные бумаги в служебном помещении отеля. Впечатление, будто сотрудники покидали офис в панике
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
В парке демонстрировались муляжи сибирских мамонтов. Один из них чудом уцелел до сих пор
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Купола копии храма сильно истрепаны погодой
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Гипсовый херувим не перенес японского климата
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Стела у входа остается немым напоминанием о планах создателей парка
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Фото: michaeljohngrist.com/Michael John Grist
Британский фотограф Майкл Грист, обнаруживший развалины «Русской деревни», утверждает, что это не единственный заброшенный парк развлечений в Японии
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