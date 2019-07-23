Парк русского периода: руины «маленькой России» в Японии

Тематический парк «Русская деревня» в японской префектуре Ниигата открылся в 1993 году. Популярностью, однако, он не пользовался и в 2004 году навсегда закрыл свои двери. Здания и аттракционы медленно разрушались, сегодня на месте парка практически руины. Подробности — в фотогалерее «Известий»