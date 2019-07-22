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Женщина утонула в Иртыше в Омске из-за сильного течения

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В Омске в реке Иртыш утонула женщина. Она зашла в воду вместе с мужчиной, но из-за сильного течения выбраться на берег не смогла, сообщает СУ СКР по Омской области.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 21 июля, на реке Иртыш в районе набережной Тухачевского. По предварительным данным, 29-летняя женщина и 39-летний мужчина, которые отдыхали вместе, решили искупаться. Женщина утонула, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

По факту произошедшего полиция организовала проверку. Отмечается, что в этом месте в реке сильное течение. Ведется поиск тела утонувшей.

С 12 по 15 июля в водоемах региона утонули семь человек. Среди них 16-летняя девушка. По информации регионального следкома, все несчастные случаи произошли в неустановленных и запрещенных для купания местах.

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