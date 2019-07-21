Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания. От температуры работы двигателя может загореться пластиковый впускной коллектор. Отзывают модели 2014–2019 годов выпуска с 4-цилиндровым дизельным мотором. В Volvo пообещали связаться с владельцами проблемных машин.