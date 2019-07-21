Полиция рассказала о нарушениях в ходе выборов в раду на Украине

Полиция зафиксировала более 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду. Утром не открылись две участковые комиссии в Черниговской области. Больше всего фактов связано с незаконной агитацией и конфликтами — 67 случаев. В Донецкой области за день до голосования нашли уже подписанные бланки протоколов. В Днепре на избирательном участке произошел пожар. На участке в Кировоградской области вместо сейфа использовали кастрюлю. Председатель одной из участковых комиссий в Киеве пришел пьяным.