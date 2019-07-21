Прямой эфир

На украинском траулере у берегов Западной Африки произошел пожар

0
Выделить главное
вкл
выкл

Члены экипажа пока не нашли моториста, пропавшего с судна «Иван Голубец». Матрос исчез после пожара, вспыхнувшего на украинском траулере у берегов Западной Африки. Насколько сильно пострадал корабль, пока неизвестно, его буксируют в порт. Помощь украинским коллегам оказал российский траулер «Капитан Сухондяевский».

«Иван Голубец» — один из четырех океанских траулеров, которые есть у Украины. 10 дней назад судно под флагом Грузии видели возле порта Нуадибу в Мавритании. С тех пор сигналов корабль не подавал, устройство пеленгации было отключено.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017