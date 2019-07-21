На украинском траулере у берегов Западной Африки произошел пожар

Члены экипажа пока не нашли моториста, пропавшего с судна «Иван Голубец». Матрос исчез после пожара, вспыхнувшего на украинском траулере у берегов Западной Африки. Насколько сильно пострадал корабль, пока неизвестно, его буксируют в порт. Помощь украинским коллегам оказал российский траулер «Капитан Сухондяевский».

«Иван Голубец» — один из четырех океанских траулеров, которые есть у Украины. 10 дней назад судно под флагом Грузии видели возле порта Нуадибу в Мавритании. С тех пор сигналов корабль не подавал, устройство пеленгации было отключено.