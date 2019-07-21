Американка перенесла боявшегося намочить свой костюм мужчину через лужу

В американском штате Нью-Джерси женщина перенесла через лужу мужчину, который побоялся намочить свой костюм. Видео необычной ситуации опубликовало издание Daily Mail.

По данным журналистов, инцидент произошел 17 июля, когда ливни очень сильно затопили одну из железнодорожных станций. На кадрах видно, как около образовавшейся в переходе лужи стоит мужчина, который нерешительно осматривается по сторонам. Вскоре к нему подходит женщина, которая позволяет взобраться себе на спину и уносит его. По словам очевидцев, героиня ролика донесла мужчину прямо до поезда.

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